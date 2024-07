Accordo Juve-Roma per Chiesa! Manca solo il sì dell’esterno

Calciomercato Juve, sono ore di riflessione queste per Federico Chiesa: lo annuncia TuttoSport oggi in edicola e il motivo è l’offerta della Roma. L’esterno sta riflettendo su tale possibilità e con lui lo sta facendo l’agente Fali Ramadani e anche papà Enrico, con lo scopo di capire quale può essere lo scenario più importante per il suo futuro una volta appurato che questo dovrà essere lontano dalla Vecchia Signora per un ciclo già giunto al termine ma non per sua scelta.

Calciomercato Juve, Chiesa riflette sulla Roma

Tutto dipende dal 26enne perché – sempre come si legge sul quotidiano – l’accordo tra i club praticamente c’è sulla base di 25 milioni di euro e mancherebbe appunto solo la decisione finale del calciatore reduce da Euro 2024 per un’avventura non solo collettiva non entusiasmante ma soprattutto personale senza mai riuscire ad incidere.

Il calciatore riflette ma i dubbi restano: non tanto sulla Roma che rappresenta una grande squadra per una grande piazza e nemmeno per la mancata partecipazione in Champions League; Chiesa vorrebbe piuttosto capire se ci potrebbero essere sviluppi dalla Premier League. La società bianconera ha chiesto al calciatore di emettere un verdetto quanto prima, poiché dalla sua risposta – positiva o negativa che sia – dipenderanno poi altre situazioni connesse. Si attendono dunque novità in questi giorni.