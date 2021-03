Addio Chiellini Juve, si pensa già al nuovo capitano

Addio Chiellini Juve – Nella Juventus, tutto è improvvisamente in bilico. Sarà decisivo il rush finale di campionato per iniziare la prossima stagione con i migliori propositi, annata che potrebbe vedere anche l’epocale passaggio di consegne della fascia di capitano.

Questo perché Giorgio Chiellini, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere all’ultima stagione con la Vecchia Signora. Solo più avanti conosceremo il futuro del leader bianconero, nel frattempo si fanno avanti diversi candidati, tra senatori e giovani…

BONUCCI – Il diretto successore – si legge – è Leonardo Bonucci.Gigi Buffon vanta ancora più presenze, 681, ma l’incertezza sul suo avvenire e il nuovo ruolo da dietro le quinte dello spogliatoio spingono il difensore a nuovo capitano (436 presenze). Il vice Dybala, sempre che risolva il nodo rinnovo (scadenza nel 2022) e prolunghi la sua permanenza a Torino che dura dal 2015. Tra i veterani ci sono poi Alex Sandro e Cuadrado, che quest’anno hanno avuto l’onore di indossare la fascia.

Addio Chiellini Juve, nuovo capitano per i bianconeri

CRISTIANO RONALDO – C’è un’altra ipotesi alquanto suggestiva, Cristiano Ronaldo capitano. In fin dei conti tutto lo spogliatoio riconosce al portoghese uno status unico nel suo genere, affidargli la fascia sarebbe un modo per dargli ancora più rilevanza per il suo ultimo anno di contratto alla Juve.

DE LIGT CAPITAN FUTURO? – E poi c’è il nuovo che avanza, perché qualche elemento giovane ha dimostrato di possedere le carte in regola per poter essere investito di tale carica. Magari non nell’immediato, ma nel futuro sì. Uno su tutti, Matthijs De Ligt, l’uomo che mette d’accordo tutti alla Continassa. Poi Federico Chiesa, al primo anno in bianconero ma determinato a bruciare le tappe. Ragionamenti e supposizione, tutto dipende da Chiellini.

bernardeschi-cuadrado-de-ligt-ramsey

fonte: ilbianconero.com