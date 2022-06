Addio De Ligt? Il piano della Juventus per evitarlo

La Premier lo tenta, con offerte economiche difficilmente rifiutabili e soprattutto con la possibilità di competere al vertice in ogni competizione, Champions League compresa. Matthijs De Ligt finora non ha dato certezze, come racconta Tuttosport.

Addio De Ligt? Il piano della Juventus

Dalla Continassa hanno pronto il piano per convincerlo a proseguire in bianconero, la dirigenza apparecchia il tavolo per un rinnovo di contratto. Sarà un vertice decisivo? La Juventus punta a prolungare l’accordo fino al 2026. Lo scoglio è la clausola rescissoria. In questa estate la cifra è di 125 milioni, tra un anno salirà a 140. L’idea di giocatore ed entourage è che vada ridotta e portata attorno agli 80 milioni.