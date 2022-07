Addio De Ligt, sette alternative per la Juve

Tutti al tavolo per Matthijs de Ligt, la Juventus ha deciso: il prezzo è fissato oltre quota 100 milioni. Di contropartite, per ora, non vuole parlare come racconta il Corriere dello Sport.

Addio De Ligt, le alternative per la Juventus

Dal tesorone De Ligt dipenderà il casting per sistemare una difesa che avrà bisogno di due colpi considerando anche l’addio di Giorgio Chiellini: ci sono Gabriel e Benoit Badiashile a guidare un plotone di candidati che coinvolge (tra gli altri) Aymeric Laporte, Presnel Kimpembe, Manuel Akanji e Nikola Milenkovic, oltre ai sogni quasi impossibili Kalidou Koulibaly e Gleison Bremer.