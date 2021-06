Addio De Sciglio Juve, resta al Lione o la Premier

Addio De Sciglio Juve – Tempo di ritorni, in casa Juventus. E non solo per quello di Massimiliano Allegri in panchina, sicuramente il più importante. Torneranno a breve, anche se molti soltanto formalmente, i giocatori bianconeri in prestito in altri club.

O almeno lo farà la maggior parte di loro, perché per alcuni è prevista un’altra stagione in prestito, come per Romero all’Atalanta e Mandragora al Torino, ed è già certo l’esercizio del diritto di riscatto del difensore da parte dei nerazzurri e molto probabile quello del centrocampista da parte dei granata (che può trasformarsi in obbligo).

Addio De Sciglio Juve, ecco le ipotesi

Molti torneranno solo formalmente, si diceva, perché destinati a essere ceduti di nuovo, ancora in prestito o in via definitiva. E’ già successo con Douglas Costa, rientrato dal Bayern Monaco e lasciato in pratica gratis al Gremio (avendo un solo anno di contratto con la Juventus, il prestito gratuito è di fatto una cessione). Succederà quasi certamente con Mattia De Sciglio, autore di una stagione da protagonista al Lione.

Non gratis, però, nel suo caso. Visto che anche il terzino ha ancora soltanto un anno di contratto la società bianconera non potrà pretendere la luna, ma De Sciglio piace in Premier e il Lione vorrebbe confermarlo: situazione che potrebbe portare 6-7 milioni nelle casse bianconere.

A meno che il ritorno del suo mentore Allegri non cambi le cose, comprese le idee di De Sciglio: «Mi vedo ancora all’estero», aveva confessato a Tuttosport il 14 maggio, quando però non c’era ancora stato il ribaltone sulla panchina bianconera.

Tornerà per non restare anche Mattia Perin, pure lui con un solo altro di contratto con la Juventus. Di fare il secondo come nella stagione 2018-19 non gli va e gli ottimi rapporti con il Genoa potrebbero favorire una sua cessione definitiva al club rossoblù.

fonte: tuttosport.com