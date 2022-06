Addio Dybala, la Juve lo saluta: “Notti indimenticabili, buona fortuna Joya”

Addio Dybala – Giornata molto triste per la Juve che ha dovuto salutare tre giocatori. Dopo Bernardeschi e Morata, è il turno anche di Dybala. Ora è anche ufficiale: la Juventus saluta Paulo Dybala. Oggi scade, dopo sette anni, il contratto con i bianconeri, che lo salutano così. Ecco il comunicato:

“E’ arrivato che era una giovane e talentuosa promessa, e ora saluta la Juve portando con sé bagaglio di esperienze che lo hanno reso il campione che è; la carriera di Paulo Dybala continuerà infatti lontano da Torino.

Addio Dybala, il comunicato della Juve





Si diceva, un bagaglio costruito insieme, in questi 7 anni. Un bagaglio che per Paulo è composto da 293 presenze, 115 gol, 45 assist e ben 12 titoli vinti.



Numeri, che se approfonditi, raccontano tante cose: per esempio, Paulo detiene il nono posto all-time nella classifica dei migliori marcatori nella storia della Juventus, considerando tutte le competizioni; è il decimo miglior marcatore in Serie A, terzo all-time bianconero in Europa, con 18 gol messi a segno in Champions League. E sempre parlando di gol, due primati: Dybala è il giocatore che ha segnato più volte (68) all’Allianz Stadium, considerando tutte le competizioni ed è il bianconero che ha segnato più gol da fuori area (25) in Serie A.



Un grande percorso, quello vissuto insieme, fatto non solo di gol e vittorie, ma di grandi giocate, nottate indimenticabili, prestazioni di qualità assoluta.



E per tutto questo lo ringrazieremo sempre.



Buona fortuna, anzi, suerte, Joya!”