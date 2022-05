Addio Dybala Juve, possibile colpo di scena

Dopo i contatti tra l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta e l’entourage dell’attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala, ieri un suo rappresentante si è trattenuto per un paio d’ore nella sede nerazzurra. All’agente non è stata ancora presentata un’offerta ufficiale, ma non sono da escludere colpi di scena.

Addio Dybala, colpo di scena in Serie A?

Attenzione alla Roma, che resta in gioco. E che, oggi, potrebbe incontrare a sua volta un rappresentante di Dybala. La proposta Inter è già emersa negli ultimi giorni, un triennale da 5,5 milioni di euro netti a stagione con una serie di bonus per arrivare almeno a quota 7 milioni, più un’opzione per una quarta annata Tocca a Dybala decidere quale possa essere la sistemazione più vantaggiosa.