Addio Dybala? La Juve trova già il sostituto

Addio Dybala? Paulo Dybala e il vertice decisivo, o quasi. Il numero 10 della Juventus si giocherà parte del suo futuro alla Juventus nell’incontro per il rinnovo che andrà in scena in settimana. Come riporta ilbianconero.com.

La Joya incontrerà la dirigenza bianconera a Torino, insieme a Jorge Antun, e ascolterà la nuova proposta di Arrivabene-Cherubini, più bassa rispetto al 2021 per poi capire che decisione prendere.

Addio Dybala? Vertice in settimana

Difficilmente basterà un summit, a meno che non si arrivi immediatamente alla rottura, ma una lunga discussione è prevista, anche perché si parlerà di cifre come dei 6 infortuni stagionali dell’argentino.



Intanto, alla Continassa si sono preparati a tutto. Dopo il colpo Dusan Vlahovic dalla Fiorentina a gennaio, ecco l’altra idea: non solo Zaniolo, non solo Pogba, secondo Tuttosport il primo nome per sostituirlo è Giacomo Raspadori.

Contatti e movimenti sotto traccia ancora vivi, mentre proseguono le chiamate con l’Atletico Madrid per confermare Alvaro Morata.