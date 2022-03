Addio Dybala, Sky: “La Juve avrebbe questa alternativa pronta”

Addio Dybala – Il giornalista Giovanni Guardalà è intervenuto nello studio di SkySport24 ha parlato della situazione attuale della Juventus. Le sue parole:

Addio Dybala, le parole di Guardalà

JUVENTUS – “Dybala? Al massimo mercoledì in Champions può andare in panchina. Vedremo domani se si allenerà in gruppo, altrimenti arriverà con la Salernitana. Lo stesso discorso vale per Chiellini“.

“Il barometro per Dybala segna maltempo ora. Se Morata continua così e la Juve ottiene uno sconto dall’Atletico, la Juve non farà tanto per trattenere Dybala”.

“Tiene Vlahovic e Morata e può prendere o un giovane di prospettiva o un attaccante esperto. Dove può andare? Credo più Atletico e Inter”.

fonte: ilbianconero.com