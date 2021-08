Addio Fagioli Juve, ecco dove giocherà

Addio Fagioli Juve – Nicolò Fagioli è in trattativa per passare in prestito in un club di Serie B e poter acquisire reale minutaggio in un campionato professionistico, potendo così continuare virtuosamente il percorso di crescita intrapreso nel settore giovanile della Juventus.

Addio Fagioli Juve, novità sulla destinazione

Ma di quale squadra si tratta? Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, Fagioli piace in particolar modo alla Cremonese, che peraltro è allenata da una vecchia conoscenza della Juve, sia come giocatore che come tecnico (sponda Under 23) come Fabio Pecchia.

Si attendono svilup​pi concreti e definitivi di questa trattativa.

fonte: ilbianconero.com