Addio Frabotta Juve – Non solo Manuel Locatelli in entrata. La Juventus avanza anche sulle cessioni: se Gianluca Frabotta è ai saluti, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio – entrambi di rientro dopo una stagione in prestito lontano da Torino – sono in attesa. Il laterale romano, impiegato con continuità la scorsa stagione da Andrea Pirlo, ripartirà da Genoa o Atalanta.

I rossoblù sono segnalati in vantaggio, ma il sondaggio della Dea non ha lasciato indifferente lo juventino, a cui ovviamente non dispiacerebbe restare in un club protagonista in Champions. Saranno decisivi i prossimi giorni, ma una cosa è certa: Frabotta saluterà e alla Continassa farà rientro Luca Pellegrini, in prestito al Genoa nell’ultima stagione.

Addio Frabotta Juve, le ultime trattative in casa Juve

Quest’ultimo verrà valutato da Massimiliano Allegri in ritiro. Toccherà al tecnico decidere se puntare sull’ex romanista o su De Sciglio, reduce da un’ottima stagione in Ligue 1 con il Lione.

Se Giorgio Chiellini, Matthijs De Ligt e Leonardo Bonucci rappresentano le certezze dell’Allegri bis, alla Continassa devono decidere su chi puntare per completare il reparto. Siccome Merih Demiral molto probabilmente verrà sacrificato in nome del bilancio (Mourinho lo vuole alla Roma, ma occhio all’Atalanta) e Radu Dragusin nell’affare Locatelli, negli ambienti bianconeri stanno ragionando anche sulla possibilità di trattenere Rugani.

Di sicuro non c’è ancora nulla, anche perché per il toscano continuano i sondaggi: alla Fiorentina, al Bologna e al Besiktas, s’aggiunge il Betis Siviglia. In caso di cessione di tutti e tre i centrali (Demiral, Rugani e Dragusin), la Juventus punterà su una soluzione interna (il jolly Danilo) o su Nikola Milenkovic, destinato a lasciare la Fiorentina.

demiral-juve-esulta

fonte: tuttosport.com