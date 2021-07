Addio Juve, Pjaca, Demiral e Ramsey: tutte le cessioni

Addio Juve – Sarà che sta per spalancarsi la porta d’entrata, le trattative per Manuel Locatelli e Kaio Jorge sembrano infatti in dirittura d’arrivo, ma dopo settimane di apparente immobilismo anche le cessioni stanno cominciando a sbloccarsi.

A inaugurare la fondamentale serie di partenze è stato Marko Pjaca, l’attaccante croato resta in città passando al Torino in prestito con diritto di riscatto che se scattasse porterebbe nelle casse bianconere tra i 5 e i 7 milioni bonus inclusi.

È un inizio, ma non può bastare per fare posto anche agli altri colpi in canna, almeno quello di un altro centrocampista sarebbe necessario soprattutto considerando le condizioni di saldo legate a Miralem Pjanic, ceduto all’interno dell’operazione Arthur per 60 milioni più 5 di bonus appena un anno fa e ora pronto a tornare gratis o in prestito.

Addio Juve, ecco i giocatori in lista di sbarco

RONALDO – Tutto dipendeva da lui e tutto continua a dipendere da lui. L’arrivo a Torino non ha concluso il tormentone, Jorge Mendes tratta con il Psg in attesa che possa essere innescato l’effetto domino da Kylian Mbappé. Al Psg andrebbe via scambio, ma lascerebbe spazio a bilancio a sufficienza per un altro colpo.

DEMIRAL – La Juve di base chiederebbe 35-40 milioni, di questi tempi non li otterrà. Il Borussia Dortmund fa sul serio ma punta a prenderlo in prestito con diritto di riscatto, restando al di sotto dei 30 milioni. Quanto basta in ogni caso per fare posto. E Rugani resterebbe al suo posto per fare il quarto centrale.

FRABOTTA – Niente Atalanta, andrà al Verona con ogni probabilità. Lasciando a Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini il duello per il ruolo di vice Alex Sandro.

RAMSEY – È il gallese a bloccare realmente il mercato, anche numericamente è lui l’uomo che dovrebbe fare spazio a Miralem Pjanic, ma il suo maxi-ingaggio complica ogni interesse. La sensazione è che la Juve alla fine riuscirà a risolverla in qualche modo.

BERNARDESCHI – Difficilmente partirà, ma è in scadenza e la Juve vorrebbe archiviare questa pratica nonostante la sua volontà sia sempre quella di restare. Palla a Mino Raiola, nei prossimi giorni verrà definita questa strategia.

fonte: ilbianconero.com