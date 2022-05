Addio Morata, la decisione della Juve

Rimodellare l’attacco, in ogni caso, è una delle priorità alla Continassa in casa Juventus. Come raccontato dai quotidiani in edicola, uno dei possibili partenti è l’attaccante spagnolo Alvaro Morata, nonostante i bianconeri abbiano una piccola speranza di confermarlo in rosa.

Morata-Juve, le ultime notizie

La Juventus non riscatterà lo spagnolo dall’Atletico Madrid ai 35 milioni pattuiti due anni fa e ha chiesto uno sconto ai Colchoneros, che non appaiono intenzionati a fare concessioni significative. I dirigenti del club lo hanno ribadito ieri agli omologhi juventini, la massima apertura è stata scendere a 26 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dalla Juve.