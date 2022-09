Rabiot Juve, un solo motivo per la conferma

Adrien Rabiot, altro calciatore della Juventus in scadenza, ha 27 anni ma il suo stipendio da 8 milioni di euro è il secondo più alto della rosa, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Addio Rabiot Juve?

In estate la Juve aveva dato il via libera alla cessione al Manchester United. La volontà di Rabiot è quella di sondare il mercato per vedere quali saranno le proposte dai vari club in giro per l’Europa. Per la Juve anche gli attuali 8 milioni a stagione sono troppi. L’unica variabile che può giocare a favore della permanenza a Torino sarebbe l’eventuale permanenza di Max Allegri sulla panchina bianconera anche nel 2023-24.