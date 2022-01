Addio Ramsey, ma continua a rifiutare ogni squadra: i dettagli

Non solo in entrata, il focus della Juve è ovviamente anche legato alle uscite. Le ultime due settimane di questo mercato saranno importanti per i movimenti in mezzo al campo. La priorità? Resta sempre quella di dare l’addio ad Aaron Ramsey.

In questo momento il gallese è “ai bordi del campo” e del club a causa del Covid, ma non solo: come confermato anche da Allegri, resta un giocatore in uscita.

Addio Ramsey, il caso per la Juve

CONTINUA A RIFIUTARE – Come racconta Tuttosport, Ramsey però continua a declinare offerte. Ha già detto ‘no’ al Burnley, ultimo in classifica in Premier League, ma ha anche rifiutato diverse opzioni in Spagna. Il suo desiderio è infatti tornare in Premier League, ma in una squadra di alto o medio livello.

Subito dopo si passerà a sciogliere il nodo Arthur: i Gunners sono in pressing e potrebbero portarlo presto all’ombra dell’Emirates, proprio dove Ramsey è diventato grande. Oltre i sogni, il sostituto oggi può essere Denis Zakaria.

ramsey-dybala-danilo

fonte: ilbianconero.com