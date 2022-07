Affare Cambiaso da sbloccare, ecco cosa manca

C’è una Juventus che si muove sul mercato, comandata da Federico Cherubini. Come racconta la Gazzetta dello Sport, c’è l’operazione Cambiaso da sbloccare con il Genoa.

Cambiaso Juventus le utime

Il laterale dell’Under 21 aspetta il via libera per vestire la maglia bianconera (il suo arrivo a Torino non è in discussione), ma Dragusin continua a tenere in stand by i rossoblu, dopo l’accordo tra le società trovato sulla base di 4 milioni di euro pagati dalla Juve e lo scambio dei due giocatori. Il centrale romeno ieri era alla Continassa, mentre il suo agente si trovava a Genova a trattare con il club ligure: se Dragusin si convince, l’affare è definito.