Affare Cambiaso, in 24-48 ore si chiude!

La Juventus questa settimana spera di portare a dama anche un’altra operazione, l’acquisto di Andrea Cambiaso, terzino sinistro del Genoa che è a un passo dal bianconero. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cambiaso Juve, le ultime

L’accordo con il club c’è, con il procuratore del giocatore anche, manca il sì di Radu Dragusin. Il difensore romeno è la contropartita per abbassare il costo del cartellino: 4 milioni di euro più il centrale dell’Under 23, valutato sui 6. Dragusin è atteso in Italia nelle prossime ore e darà una risposta al Genoa. Salvo sorprese, lo scambio si farà e Cambiaso potrebbe sbarcare a Torino tra domani e giovedì per visite e firme.