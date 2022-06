Affare Di Maria, per la Juve alleato a sorpresa

La Juve e Angel Di Maria restano in contatto, nonostante la distanza tra domanda ed offerta non sia ancora stata colmata. Gli ultimatum, come racconta la Gazzetta dello Sport, sono stati rimandati: il mancino di Rosario resta attratto dai colori bianconeri, il problema è economico.

Affare Di Maria, le ultime

Le cifre sono note: 7 milioni di stipendio, bonus da 500 mila euro. Il rappresentante del giocatore spinge per avere almeno 9 milioni di euro netti per un solo anno.

In questa vicenda gioca un ruolo importante Joselina Cardoso, da 11 anni moglie del nazionale argentino. Nei loro piani l’idea è di restare in Europa, a dispetto del progetto iniziale di chiudere la carriera nel Rosario Central.