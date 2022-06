Affare Di Maria, firma rinviata: il motivo

La giornata inglese di ieri a Londra non ha portato novità su Angel Di Maria ed un suo possibile arrivo alla Juventus. Ieri doveva essere il giorno del destino, con il possibile accordo londinese tra la Juve e l’agente del Fideo.

Di Maria Juventus, niente accordo ieri

Un accordo che non è arrivato, per la tristezza degli juventini: tutto rinviato. La Juve riflette sulle opportunità tra gli esterni d’attacco – Di Maria non è l’unica opzione sul tavolo – mentre Angel cerca una sfida per il prossimo campionato, perché nel 2023-24 si vede in Argentina, nel Rosario Central.

Come racconta la Gazzetta, a parte la Juve non ci sono proposte internazionali di livello: il Fideo, alle giuste condizioni, avrebbe già firmato in nero su bianco e cominciato a cercare casa a Torino.