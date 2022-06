Affare Di Maria, costerà 13mln per un solo anno!

La Juventus aspetta Angel Di Maria. Ma non lo farà molto a lungo. Le esigenze di un’annata che vedrà il campionato di Serie A iniziare per la prima volta prima di ferragosto impongono di anticipare anche i tempi delle trattative.

La Juve aspetta Di Maria, le cifre dell’affare

La dirigenza ha accettato la volontà del Fideo di restare in Europa solo per una stagione e gli ha presentato una proposta annuale da 7 milioni, che impedisce di beneficiare del decreto crescita e costerà dunque al club 13,5 milioni lordi. Offerta che non cambierà e alla quale la Juventus attende una risposta: disposta a farlo ancora per qualche giorno, non per settimane. Il giocatore dovrà scegliere nei prossimi giorni.