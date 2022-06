Affare Di Maria, Tuttosport: segnali contrastanti, le ultime

La Juventus, entro la fine di questa settimana, punta ad affondare per un esterno offensivo secondo quanto raccontato da Tuttosport. Uno di questi potrebbe essere Angel Di Maria.

Esterni Juve, i piani su Di Maria

Il preferito resta Angel, ma dall’Argentina filtravano segnali contrastanti. Nelle prossime ore s’aspettano la risposta ufficiale, il tempo del “dentro o fuori” è arrivato. Torino o Barcellona, con il ritorno a Lisbona (Benfica) in ribasso. I dirigenti sono convinti di aver fatto il massimo per convincerlo. In attesa del verdetto dell’ex Psg, il ds Federico Cherubini continua a portare avanti le trattative per le alternative.