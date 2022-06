Affare Kostic, l’assist arriva da…Di Maria

L’arrivo di Angel Di Maria a parametro zero libererebbe risorse per Filip Kostic in casa Juventus, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Affare Kostic, le ultime

Non è una novità che la Juventus abbia individuato Filip, esterno serbo 29enne dell’Eintacht Francoforte, come sostituto di Bernardeschi. Cherubini ha già un accordo di massima con l’agente per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus. Lui ha il contratto in scadenza nel 2023 e il club tedesco spinge per rinnovare, non per trattenerlo ma per avere più potere contrattuale. Il ragazzo però fa muro, forte dell’interesse della Juventus, che punta a prenderlo per una quindicina di milioni: l’Eintracht ne vuole 25.