Affare Kostic Juventus, c’è distanza minima con l’Eintracht!

La Juventus punta alla doppietta. Non solo Angel Di Maria, ma anche Filip Kostic per sistemare le corsie esterne dell’attacco. Ne parla il Corriere dello Sport.

Affare Kostic, si tratta con l’Eintracht

I bianconeri sono al lavoro per limare la distanza con l’Eintracht Francoforte che chiede 20 milioni per lasciarlo partire. A favore della Juve gioca la scadenza del contratto del serbo, fissata per il 2023. Prenderlo gratis tra un anno consente di avere come obiettivo un investimento più ridotto. La prima offerta è stata di 12 milioni, con un margine di trattativa che può arrivare fino a 15 che, con i bonus, potrebbero portare a 17-18. Col giocatore non c’è alcun problema: continua a rifiutare le proposte di rinnovo e aspetta solo la Juve, con cui ha un principio di accordo per un triennale a 2,5 milioni più bonus a stagione.