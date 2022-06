Affare Kostic, la Juve tratta con l’Eintracht: i prezzi

Di Maria integrerà il contingente degli esterni offensivi e sarà la spalla principale di Vlahovic: al momento sono loro gli unici titolari a disposizione. Il prossimo rinforzo potrebbe essere Filip Kostic, ne parla il Corriere dello Sport.

Affare Kostic Juventus, si tratta

Il serbo dell’Eintracht Francoforte è in sostanza stato bloccato dai bianconeri che hanno già raggiunto un principio di accordo per un contratto triennale a 2,5 milioni a stagione. Ma la Juve deve ancora trovare l’intesa con il club tedesco, che chiede 20 milioni nonostante il contratto del serbo scada nel 2023. C’è margine, quindi, per non andare oltre i 15, giocando anche con i bonus.