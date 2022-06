Kostic vuole solo la Juve! La richiesta dell’Eintracht

Filip Kostic, esterno serbo dell’Eintracht Francoforte, piace alla Juventus. Come racconta il Corriere dello Sport, è sotto osservazione da parte degli uomini mercato bianconeri che ne apprezzano qualità ed esperienza.

Affare Kostic, le richieste Eintracht

La richiesta è di circa 20 milioni anche se il club bianconero non vorrebbe andare oltre i 15, visto che il suo contratto scade nel 2023. L’Eintracht continua a lavorare per il rinnovo: ha offerto al giocatore un ingaggio quasi doppio da 2,5 a 4 milioni a stagione.

Kostic accetterà? L’impressione è che il serbo abbia in mente solo la Juve e che intenda compiere il definitivo salto in alto della carriera, misurandosi in un grande club.