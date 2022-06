Affare Koulibaly, clamoroso scambio Juve-Napoli?

Giorgio Chiellini lascerà la Juventus, e Massimiliano Allegri vuole un difensore già pronto per le grandi battaglie di Champions. Il preferito del tecnico è Kalidou Koulibaly del Napoli.

Affare Koulibaly, ipotesi scambio

Il Napoli non vuole cedere Kalidou agli storici rivali, anche se il ds Cherubini sarebbe disposto a fare più di un tentativo. Il giocatore potrebbe accordarsi con qualsiasi club fin da gennaio 2023, andando in scadenza a giugno.

Come sbloccare l’operazione? Secondo Tuttosport, inserendo una contropartita tecnica. Merih Demiral è il jolly in mano a Cherubini e che il ds potrebbe giocarsi. Il turco ha solo 24 anni, è reduce da una stagione non eccezionale al punto che l’Atalanta non pare più così convinta di riscattarlo per 20 milioni più altri 8 di bonus più una percentuale su un’eventuale futura rivendita.

Demiral girato al club di De Laurentiiis può essere una chiave per venirsi incontro rispetto ai 40 milioni chiesti dai campani.