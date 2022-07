Affare Koulibaly, c’è una sensazione in casa Juve

È già partita la campagna per la sostituzione di Matthijs De Ligt in casa Juventus, il nome è quello di Kalidou Koulibaly del Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Koulibaly Juventus, sensazione nel club bianconero

Sul caso Kalidou a Torino vogliono agire in tempi rapidi per evitare la pericolosa concorrenza della Premier. I segnali positivi arrivati dal summit con Fali Ramadani mettono di buon umore i vertici juventini e Max Allegri. Non sarà facile indurre Aurelio De Laurentiis a sedersi a un tavolo, considerato che il patron azzurro preferirebbe venderlo all’estero.