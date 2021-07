Affare Locatelli, decisivo un aspetto: incontro Juve-Sassuolo

La Juventus continua a lavorare per portare Manuel Locatelli. Secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport, la prossima settimana è in programma un nuovo incontro tra i dirigenti bianconeri e l’amministratore del Sassuolo Giovanni Carnevali. Incontro che potrebbe essere importante per capire la possibilità di trovare un accordo, magari con l’inserimento di qualche giovane giocatore, formula più apprezzata dalla Juventus. In tutto questo potrebbe essere decisiva la volontà del giocatore, lusingato dall’ipotesi di vestire la maglia bianconera.

fonte: tuttojuve