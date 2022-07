Affare Molina Juventus, intesa totale!

A proposito di argentini, è pronta a entrare nel vivo anche un’altra trattativa, quella per Nahuel Molina. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Molina Juventus, accordo!

L’esterno destro dell’Udinese ha trovato l’intesa totale con la Juve in termini di ingaggio. La quadra con i suoi agenti è stata trovata sulla base di un contratto di quattro anni da 2,5 milioni netti bonus inclusi, in piena linea con i parametri del nuovo corso. Manca l’accordo col club friulano, che valuta il giocatore circa 30 milioni a fronte di una prima offerta da 15 milioni più bonus in via di definizione.