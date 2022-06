Affare Morata, spunta l’ipotesi di un altro prestito: i dettagli

L a trattativa è ripartita. Juventus e Atletico Madrid sono di nuovo allo stesso tavolo con l’obiettivo di riuscire a trovare una soluzione adeguata per Alvaro Morata, magari di nuovo in prestito. Ne parla il Corriere dello Sport.

Nuovo prestito per Morata alla Juventus?

È questa la formula che potrebbe servire anche questa volta per arrivare al traguardo. L’accordo è tutto da rifare. Per trovare un punto di incontro tra domanda e offerta è possibile costruire una terza via: un altro prestito oneroso.



L’idea è simile a quella che ha riportato Alvaro a Torino nel 2020, un prestito biennale (10 milioni per ogni stagione) con diritto di riscatto. Ora si ragiona su un’altra stagione in prestito, sempre per circa 10 milioni, con opzione di riscatto a 10 milioni più bonus. Prima però Morata dovrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza al 30 giugno 2023. Non è vicino l’accordo e non semplice da trovare.