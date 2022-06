Affare Morata, la Juve vuole inserire una contropartita

La Juventus ha l’obiettivo di rendere meno nebuloso il futuro dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata, arrivato due estati fa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I bianconeri hanno già speso 20 milioni in due stagioni e dovrebbero aggiungerne altri 35 per trattenerlo, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, contropartita per Morata

Morata vorrebbe restare e Allegri lo terrebbe volentieri come vice Vlahovic, però 35 milioni sono considerati troppi per un attaccante di 29 anni. La Juventus proverà a rinegoziare il riscatto con un’offerta da 15 milioni di euro (più eventuali bonus), lontana dai 35 in cui spera l’Atletico.

La Juventus proverà a giocarsi anche la carta Moise Kean, considerato in uscita, che una volta riscattato dall’Everton può essere inserito nella trattativa.