Affare Morata, stand-by Juve-Atletico: i dettagli

L’ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha parlato del possibile ritorno di Alvaro Morata: «Su di lui non c’è nessuna novità», ha tagliato corto.

Affare Morata, le ultime

L’attaccante spagnolo, tornato all’Atletico dopo due anni di prestito in bianconero, è un pallino di Allegri: può fare il vice Vlahovic e giocare sulla sinistra, dove il tecnico è scoperto. Al momento la situazione è congelata, la Juventus ha scelto di non esercitare l’opzione per il riscatto (35 milioni, considerati troppi) e l’Atletico ha rifiutato di cederlo a cifre inferiori. Così l’attaccante ha fatto ritorno a Madrid e gli spagnoli contano di trattenerlo, chiudendo la porta alla possibilità di una nuova cessione.