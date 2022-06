Affare Mudryk, Juventus pronta a trattare

La Juventus sembra attratta da Mykhaylo Mudryk, attaccante ucraino 21enne dello Shakhtar. Solamente un gradimento per ora, secondo TuttoJuve, che presto potrebbe trasformarsi in concreto interesse.

Mudryk Juventus, i dettagli

L’ucraino potrebbe piacere ad Allegri: ha tecnica, gamba e attenzione alla fase difensiva. Per lui c’è l’interesse del Brentford e un’offerta di 20 milioni del Bayer Leverkusen in Germania. Offerta rispedita al mittente, per ora, anche in attesa di capire cosa ne sarà del prossimo campionato ucraino, fermo dall’inizio del conflitto con la Russia.