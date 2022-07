Affare Paredes, jolly Rabiot per la Juve

La dirigenza della Juventus ha messo nel mirino Leandro Paredes. L’argentino andrà in scadenza con il Psg nel 2023 e, al netto di novità sul rinnovo, questa è l’ultima estate utile per venderlo con un guadagno. Ne parla il Corriere dello Sport.

Affare Paredes, la Juve ha un jolly

paredes-psg

I contatti con il club parigino sono in corso e dalla Francia non hanno chiuso la porta ad una trattativa. La base di partenza, 20 milioni, è ritenuta troppo elevata. Il jolly in mano alla Juve potrebbe essere Kean, altra opzione Rabiot. Il francese ha chiesto di andare via e piace al Chelsea. La signora Veronique, mamma-manager di Adrien, sta tessendo la tela per ricucire i rapporti con il Paris per quello che sarebbe un clamoroso ritorno. La Juve punta ad incassare 20-30 milioni e quindi si potrebbe andare a dama con Paredes.