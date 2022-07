Affare Zaniolo, la Juve non molla: i dettagli

In mediana serve snellire, con Arthur in prima fila tra gli esuberi. Il brasiliano in particolare è stato proposto alla Roma per raggiungere un obiettivo prioritario come Nicolò Zaniolo. Ne parla Tuttosport.

La Juve vuole Zaniolo

La Juventus non ha perso la speranza di arrivare all’azzurro, a maggior ragione dopo l’arrivo nella capitale di Paulo Dybala che agisce nello stesso settore di campo. Un’uscita di Zaniolo sarebbe più facilmente ammortizzabile dalla squadra di Mourinho. Però sta cercando in tutti i modi di trattenere il gioiellino decisivo in Conference League, magari convincendolo anche a rinnovare.