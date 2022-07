Affare Zaniolo, la strategia Juve per acquistarlo

Ieri Federico Cherubini, ds della Juventus, a Milano ha incontrato Claudio Vigorelli, procuratore di Nicolò Zaniolo. Come può essere acquistato? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Strategia Juve per Zaniolo

I giallorossi restano fermi sulla propria valutazione dell’azzurro, che è di 60 milioni: si muoverà solo per una cifra consistente e per una soluzione cash, senza contropartite. Difficilmente la Juventus arriverà a 50-60 milioni, cifra considerata troppo alta, ma con il tesoretto incassato grazie a De Ligt potrebbe spingersi fino a 40-45 milioni o magari proporre una formula creativa, come il prestito oneroso con l’obbligo di riscatto.