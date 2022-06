Affare Zaniolo, la strategia della Juventus

Nicolò Zaniolo e Juventus sono stati chiacchierati, si sono studiati e poi non se ne è fatto nulla. Questa estate non sarà l’eccezione? Può darsi, ma la situazione è cambiata. Ne parla Tuttosport.

Zaniolo Juventus, i dettagli

L’azzurro è al centro di una trattativa di rinnovo di contratto non semplice, con il rischio parametro zero o a una cifra inferiore da quella che chiede la Roma adesso. Si può trattare sui 50 milioni più bonus: questo è ciò che trapela, anche se la Juventus vorrebbe lavorare sulla base fissa da arricchire con una contropartita tecnica gradita. Il ds bianconero Cherubini e il collega giallorosso Tiago Pinto nelle prossime 48 ore potrebbero incontrarsi. La Juventus sfoglierà il catalogo delle possibili contropartite. Arthur è un’operazione dai costi alti, le valutazioni su Kean e su McKennie non combaciano con quelle giallorosse, l’ipotesi Rabiot non pare percorribile e quella Rugani non è mai stata un’opzione. Alla Roma interessa Fagioli, scalda meno Rovella.