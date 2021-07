Agente Dybala a Torino – La Juventus non aspetta solo l’arrivo alla Continassa dei giocatori provenienti dalle nazionali, ma anche l’approdo a Torino di un procuratore: Jorge Antun, colui che cura gli interessi di Paulo Dybala, in arrivo in serata in Italia. Finalmente quindi la società bianconera potrà incontrare di persona l’agente della Joya. E invece no.

Agente Dybala a Torino, quarantena prima di parlare con la Juve

Viviamo in un periodo difficile, con le restrizioni da Covid-19 con cui fare i conti. E quindi Antun dovrà rispettare dieci giorni di quarantena. Indicativamente, dunque, sarà il 5 agosto il giorno in cui potranno prender vita per davvero i contatti tra lui e la Juve.

I termini da cui si ripartirà sono i seguenti: richiesta di 10 milioni più bonus di stipendio da parte di Dybala, offerta di 10 milioni compresi bonus da parte della Juve.

dybala-juve-verona

fonte: ilbianconero.com