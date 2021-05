Agnelli vuole Allegri alla Juve, il motivo

Agnelli vuole Allegri alla Juve – Massimiliano Allegri è una garanzia. Soprattutto per Andrea Agnelli, che con il tecnico livornese ha un rapporto di grande amicizia, ma anche di enorme stima professionale. La stessa che il presidente nutre per Andrea Pirlo che, al contrario di Allegri, però non è ancora una garanzia.

La differenza, quella che molto probabilmente inciderà sulla scelta per la panchina della Juventus 2021-22, è tutta lì: le certezze che offre Max sono maggiori rispetto a quelle che offre Pirlo. E la Juventus, in questo momento storico, ha bisogno di certezze.

Quella di Allegri, tuttavia, non sarebbe una restaurazione e nemmeno un ritorno al passato, perché il cambio in panchina, che manca di alcuni dettagli per essere formalizzato, non significa cambio di filosofia: la Juventus vuole continuare con i giovani.

Agnelli vuole Allegri alla Juve, ecco perché

Il processo con il quale la società sta abbassando l’età media della rosa va avanti. Il lavoro iniziato da Fabio Paratici con le ultime due campagne acquisti (che hanno portato a Torino De Ligt, Kulusevski, Chiesa, Arthur, Demiral) verrà comunque portato avanti. E, in questo scenario, Allegri potrebbe proprio mettere l’esperienza che Pirlo non possiede ancora da allenatore.

Massimiliano Allegri, inoltre, ha un rapporto eccellente anche con Federico Cherubini che, quasi certamente, diventerà il nuovo responsabile dell’area calcio, prendendo il posto di Fabio Paratici. Anzi, i due erano stati fotografati qualche giorno fa in un dehor di piazza Solferino, a Torino.

Un caffè e quattro chiacchiere fra due persone che hanno sempre avuto visioni molto simili sul calcio. La scelta di Allegri, quindi, sarebbe una decisione di Agnelli, ma ampiamente condivisa dalla nuova dirigenza bianconera che comanderà sul mercato e sulla gestione della squadra nella prossima stagione.

agnelli-pirlo-in-campo

fonte: tuttosport.com