Aguero alla Juve a costo zero – Contropiede Inter sul Kun. Negli ultimi giorni, soprattutto dalla Spagna, sono forti le voci di un accordo ormai vicino fra Sergio “Kun” Agüero e il Barcellona, un dono da offrire sull’altare del rinnovo a Messi.

Così come rimane forte l’interesse della Juventus per il 32enne argentino che il 30 giugno saluterà dopo 10 stagioni e 257 gol il Manchester City. Ma nelle stanze del mercato continua a girare uno spiffero: anche l’Inter è su Agüero. O meglio, l’attaccante è stato proposto anche al club nerazzurro.

Come raccontiamo da giorni, Marotta e Ausilio , complice la situazione societaria che verrà chiarita – si spera – all’arrivo di Steven Zhang a Milano (la prossima settimana?), non possono passare dalle parole ai fatti, soprattutto per giocatori di una certa età con richieste di ingaggio molto importanti, ma contatti ce ne sono stati e nonostante il vantaggio di altri club, come appunto Barcellona e la stessa Juve, l’Inter non è ancora del tutto tagliata fuori.

Aguero alla Juve a costo zero, le ultimissime

Anche perché la società nerazzurra entro il 30 giugno potrebbe essere costretta a cedere almeno un big per sanare il bilancio del club (a meno che non si riesca a tirare su una buona somma con diversi giovani) e l’indiziato numero uno, a distanza di un anno dai rumors che lo volevano a Barcellona, torna ad essere Lautaro Martinez.

Il “Toro” nelle scorse settimane ha cambiato agente, lasciando il duo Yaque-Zarate, che aveva trattato il rinnovo con l’Inter, per passare ad Alejandro Camano, procuratore di Hakimi e storicamente vicino ai club spagnoli e di Madrid.

Real e Atletico hanno due centravanti importanti, Benzema e Suarez, ma Lautaro ha fatto vedere, in coppia con Lukaku, di essere un partner ideale. E’ vero, l’argentino ha già trovato l’accordo per rinnovare il contratto, alzando l’ingaggio a 4.5 milioni più bonus, ma, per svariati motivi, è probabilmente il giocatore con più.

sergio-aguero-manchester-city

fonte: tuttosport.com