Aguero alla Juve, ecco perché si può fare davvero!

Aguero alla Juve – In un mercato che potrebbe caratterizzarsi per gli svincolati di lusso (un nome? Leo Messi), il primo giocatore che lascerà ufficialmente il suo club a parametro zero è il Kun Sergio Aguero. Con una nota sul sito ufficiale il Manchester City ha fatto sapere che l’argentino lascerà il club e già ora è libero di poter torvare un accordo con un nuovo club per la prossima stagione. Barcellona e Psg sono davanti a tutti, ma la Juventus osserva vigile la situazione pronta a a inserirsi per provare a portare l’argentino a Torino.

Aguero alla Juve, le ultimissime da Torino

INGAGGIO – Secondo La Gazzetta dello Sport Paratici vuole giocare d’anticipo e già un paio di mesi fa si è mosso per fare i primi sondaggi con il suo entourage senza però affondare il colpo. L’ingaggio di Aguero con il City si aggira intorno ai 15 milioni di euro a stagione, il giocatore sarebbe disposto a scendere massimo a 10 e con il regime attuale ai bianconeri, al lordo, costerebbe 15 milioni e non 20. In più, non ci sarebbero problemi per il passaporto (vedi Suarez) perché Aguero ha la cittadinanza spagnola.

IL SACRIFICIO – Tuttosport fa sapere che per provare ad affondare il colpo su Aguero dovrà uscire uno tra Dybala e Cristiano Ronaldo, soprattutto per una questione d’ingaggio. E tra i due il maggior indiziato a partire sembrerebbe La Joya, come ha fatto sapere tra le righe anche il vicepresidente bianconero Pavel Nedved in una recente intervista a Dazn: “Valuteremo tutte le opportunità che presenta il mercato” ha detto. Diverso il discorso su Ronaldo, che invece dovrebbe continuare ancora una stagione a Torino. Magari proprio col Kun.

fonte: ilbianconero.com