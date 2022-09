Alex Sandro verso l’addio alla Juve, le ultime

Alla Continassa sono pronti a cambiare marcia per un terzino sinistro. Perché se il centrale di piede mancino manca proprio in rosa, la casella del laterale verrà liberata a fine stagione. Ne parla Tuttosport.

Alex Sandro verso l’addio

Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno, saluterà la Juventus dopo 8 stagioni. L’erede dell’ex Porto potrebbe arrivare nuovamente dal Portogallo. Sott’osservazione c’è Alejandro Grimaldo, 27 anni, a fine contratto con il Benfica, avversario della Juventus in Champions League. Altre tentazioni “mancine” arrivano sempre dalla lista dei potenziali giocatori in odore di svincolo: da Raphaël Guerreiro del Borussia Dortmund a Ramy Bensebaini del Borussia Mönchengladbach.