Alex Sandro al Chelsea – La Juventus sta valutando la cessione di Alex Sandro: da qualche stagione il terzino brasiliano sembra aver calato il suo rendimento e la società sta pensando di venderlo al miglior offerente.

Secondo la stampa inglese, in Premier League c’è il Chelsea che è pronto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per Alex Sandro.

Alex Sandro al Chelsea, spunta già l’offerta!

L’ex Porto piace molto al nuovo allenatore Thomas Tuchel che lo avrebbe voluto già ai tempi del Psg, e ora ha chiesto ai dirigenti dei Blues di fare un tentativo.

Nelle ultime settimane si era parlato spesso di uno scambio tra Alex Sandro ed Emerson Palmieri:

“Mercato strategico per fare plusvalenze ma anche per rinforzarsi dopo una stagione negativa e ancora con la qualificazione in Champions a rischio. Quella che verrà sarà una sessione caratterizzata da scambi, idee fantasiose e intuizioni per fare affari a basso costo”.

alex-sandro-juve-udinese

fonte: ilbianconero.com