Alex Sandro delude col Torino, addio certo in estate

Alex Sandro delude col Torino – Il futuro di Alex Sandro sembra sempre più lontano dalla Juve. I mesi che mancano alla fine della stagione saranno con tutta probabilità gli ultimi in maglia bianconera per il terzino sinistro, che continua a mostrarsi in uno stato di forma tale da non renderlo all’altezza delle necessità della squadra di Allegri.

Errori, distrazioni, momenti di scarsa lucidità e di grande fatica: il brasiliano non è che l’ombra di quello arrivato dal Porto, e la sua prestazione nel derby contro il Torino non ha fatto altro che mettere di nuovo in risalto i problemi degli ultimi tempi, quelli che non di rado hanno fatto infervorare molti tifosi, stanchi di assistere alle sue prove poco convincenti, a volte persino “dannose” per la squadra.

Alex Sandro delude col Torino



Per Alex Sandro dunque, come dicevamo, la cessione in estate pare ormai inevitabile: la sua destinazione si scoprirà solo nei prossimi mesi, ma intanto in casa Juve la dirigenza è già al lavoro per individuare il suo possibile sostituto, fermo restando che nel ruolo saranno a disposizione anche Luca Pellegrini e Mattia De Sciglio, quest’ultimo a un passo dal rinnovo.

Un nome caldo è quello di Andrea Cambiaso, difensore classe 2000 di proprietà del Genoa, autore fin qui di un’ottima stagione in maglia rossoblù: il giocatore è già stato sondato a gennaio, ma l’affondo decisivo potrebbe arrivare in estate, quando la società ligure potrebbe decidere di ascoltare eventuali offerte visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Ad ogni modo, fin da ora c’è una certezza per i bianconeri: Alex Sandro è in uscita.

fonte: ilbianconero.com