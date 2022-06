Alex Sandro saluta? La Juve ha pronto il sostituto

Quante possibilità ci sono che Alex Sandro lasci la Juve? Alla Juventus nessuno è mai stato ritenuto incedibile, come racconta Tuttosport.

Alex Sandro via dalla Juventus?

Ogni offerta giudicata congrua viene prese in esame. Il brasiliano è in scadenza 2023 e potrebbe liberarsi a parametro zero. Il brasiliano è ancora relativamente giovane, visto che ha 31 anni, ma nell’ultima stagione ha vissuto troppi alti e bassi. Per questo potrebbe essere liberato se ci fosse una proposta all’altezza.

Chi sarebbe il maggiore indiziato per sostituirlo? La Juventus non ha mai perso di vista Emerson Palmieri. Viene ritenuto il profilo giusto soprattutto dal punto di vista dell’esperienza: rientra dal prestito con il Lione ma il Chelsea non lo terrà in rosa.