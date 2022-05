Alex Sandro via? La Juve studia più nomi

La Juventus sta cercando un sostituto del terzino sinistro brasiliano Alex Sandro, stando alle ultime notizie di calciomercato: non è più convinta – oltre che di prolungare il contratto in scadenza nel 2023 – di puntare sul brasiliano. L’idea è di affiancargli un altro terzino di prima fascia.

I nomi per affiancare Alex Sandro

Ne consegue che sia Pellegrini a fare posto al nuovo venuto. Sì, ma chi? Torna in auge il nome di Emerson Palmieri del Chelsea, reduce da un prestito al Lione e che guadagna 4,6 milioni di euro. Non mancano le alternative: Owen Wijndal dell’AZ Alkmaar, valutazione 15 milioni circa, fa parte della scuderia che Raiola ha lasciato in dote alla avvocatessa Pimenta. Ma piace anche il 24enne dell’Atletico Madrid Renan Lodi, per il quale la Juventus potrebbe offrire una decina di milioni più il riscatto dell’attaccante spagnolo Alvaro Morata.