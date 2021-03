Allegri a Sky: “Io alla Roma o Napoli? Non so ancora”

Allegri a Sky – Queste sono le prima parole pronunciate da Massimiliano Allegri nello studio del “Club” di Sky Sport, di cui è ospite speciale.

L’ex allenatore della Juventus, per ironia della sorte, si trova a parlare in tv nella stessa giornata in cui la sua ex squadra è andata incontro a una sconfitta umiliante in casa contro il Benevento.

NAPOLI O ROMA? – “Del mio futuro non so ancora niente”.

INATTIVO – “Quando sono a casa che non alleno mi annoio a guardar troppe partite. Mi sono rimesso a guardarle adesso per provare a immedesimarmi negli allenatori, provare a capire che sostituzioni farei al loro posto… e ne azzecco poche!”

Allegri a Sky, le parole al Club

IL CALCIO DI OGGI – “Bisogna rimboccarsi tutti le maniche. Ho sentito tutti i commenti alle eliminazioni delle squadre italiane in Europa e dobbiamo fare parecchie riflessioni. Io sono stato visto come uno che faceva da contraltare ai giochisti, ma non è che sono giusti loro o sbagliato io, o il contrario. Io sono cresciuto come allenatore vecchio stile, e non è da buttar via tutto ciò che ci hanno insegnato. Così come non si butta via tutto delle idee di oggi. La parola equilibrio serve nella vita e nel calcio: quando sento parlare del gioco da dietro etc etc va bene tutto, ma il calcio è una roba seria!”

TECNICA O TATTICA? – “Si deve rimettere al centro il giocatore. La tattica serve ovviamente, nessun allenatore non-organizza la squadra. Però poi ci lamentiamo se in Europa i giocatori avversari passano la palla a cento all’ora… Bisogna farsi delle domande! Iniziare a lavorare nei settori giovanili, e non tanto per dire: tecnica e tattica individuale, in velocità…”

allegri-grande

fonte: ilbianconero.com