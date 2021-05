Allegri chiama Pjanic: la risposta!

Allegri chiama Pjanic – Stando a quanto afferma Todosfichajes, il Barcellona potrebbe cedere Miralem Pjanic in prestito. Infatti, il club catalano non potrebbe lasciarlo partire per meno di 50 milioni altrimenti rischierebbe una minusvalenza. Pjanic sarebbe di nuovo nel mirino della Juventus e la dirigenza bianconera potrebbe contattare il Barcellona per parlare del bosniaco. Inoltre, si parlerebbe anche di una chiamata fatta da Allegri al centrocampista classe 90. Il tecnico livornese avrebbe incassato il si di Pjanic. Sul bosniaco, oltre alla Juventus, ci sarebbe l’Everton.

fonte: tuttojuve.com