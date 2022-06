Allegri pensa alla conferma di un baby talento in rosa

Il centrocampista Nicolò Fagioli resterà alla Juventus? Secondo la Gazzetta, i piani della Juve, del giovane centrocampista e del tecnico sono comuni: stare insieme nel 2022-23 e in futuro.

Futuro Fagioli, prestito o conferma con Allegri?

Fagioli rientra dal prestito alla Cremonese e il suo agente, Andrea D’Amico, incontrerà la dirigenza la prossima settimana. In ballo c’è il rinnovo di contratto sino al 2026. Il giocatore ha posto, come unica condizione sulla firma del nuovo accordo, quella di restare nella rosa della Juve nella stagione alle porte. Nessun altro prestito, fosse anche in Serie A. Una richiesta che dovrebbe essere accolta senza troppe remore, convinti anche del gradimento di Allegri per il giovane talento.