Affare Di Maria, Allegri attende con ansia

Massimiliano Allegri ha chiesto alla Juventus di giocarsi l’all in per accaparrarsi uno dei parametri zero più appetibili su piazza in questo momento, Angel Di Maria. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Di Maria Juventus, Allegri in ansia

Dall’entourage del giocatore filtrano segnali di apertura e anche in casa bianconera si respira ottimismo, però la cautela è sempre d’obbligo in queste situazioni. La Signora ha praticamente pareggiato l’offerta del Barcellona, unica vera concorrente. Con queste premesse la pista bianconera è tornata a essere molto calda: mentre Di Maria riflette, Allegri attende con ansia.